Люк Бессон объяснил интерес иностранных режиссеров к российской истории

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон объяснил интерес иностранных кинокомпаний к российской истории, который особенно проявляется в последнее время: выходит множество фильмов и сериалов о ярких исторических событиях отечественной истории.

"Потому что эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все. У меня есть одна интересная идея, но мне не хотелось бы пока о ней рассказывать", - заявил Бессон в интервью РБК Стиль.

Сейчас в российских кинотеатрах идет фильм Бессона о советско-русской шпионке "Анна" с моделью Сашей Лусс в главной роли, а недавно вышла еще одна его работа, на этот раз – в качестве продюсера – фильм о подлодке "Курск".

"Россия для меня — вечная загадка. Я показал в этих фильмах свое видение вашей страны, и кого-то оно может разочаровать. Допускаю такую возможность. Мне очень хотелось рассказать и донести до мирового зрителя вашу удивительную способность сочетать в себе внутреннюю силу и самопожертвование. Что на самом деле происходило тогда на подлодке, знают только те, кто там находился", - заявил Бессон.