У протестовавших против храма в Екатеринбурге, предположительно, идут обыски

Стало известно, что у участников акций протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга могут проходить обыски.

По данным ОВД-Инфо, утром 12 июля к ним поступило два подобных сообщения: у одного из протестующих обыск якобы состоялся, а по месту прописки второй участницы правоохранители приходили с постановлением об обыске, но стали ли в итоге проводить его - неизвестно.

При этом ее вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля: издание предполагает, что речь идет о деле о массовых беспорядках, возбужденном в июне этого года.

"Сотрудники полиции в мероприятиях, о которых идет речь, не участвуют", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд вынес первое оправдательное решение по одному из серии дел, связанных с незаконными акциями протеста в защиту сквера около Драмтеатра.