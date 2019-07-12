Тысячи выходцев из Алжира устроили погромы в центре Парижа

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/shchelkovo/city/loaders/, выбирай!
Ремонт мебели 8 марта на http://remont.youdo.com/furniture/repair/sofas/8march/.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/samara/arendaavto/, в городе.



Происшествия За рубежом
Выходцы из Алжира устроили погромы в Париже (2019) | Фото: facebook.com/sputnik.france

Тысячи выходцев из Алжира устроили погромы в центре Парижа

Выходцы из Алжира, собравшиеся в центре Парижа отметить победу футбольной сборной страны над командой Кот-д'Ивуара в Кубке Африки, устроили беспорядки.

Несколько тысяч человек собрались вечером 11 июля на знаменитом парижском проспекте. Два магазина на Елисейских полях были разграблены, сообщает Regnum со ссылкой на французские СМИ.

Нарушители разгромили магазин мотоциклов Ducati, откуда вынесли перчатки, шлемы, и сами мотоциклы.

Полиция применила для разгона толпы слезоточивый газ. Как минимум один человек был арестован.

Напомним, прошлым летом празднование победы сборной Франции на Чемпионате мира по футболу переросло в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.

Несколько магазинов в центре французской столицы также были разграблены. Кроме того, произошло несколько случаев поджогов автомобилей.

В Марселе во время чемпионата Европы 2016 года английские фанаты перед матчем с Россией устроили беспорядки. Фанатов пришлось усмирять слезоточивым газом. Затем было объявлено, что буйных болельщиков могут депортировать из Франции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тысячи выходцев из Алжира устроили погромы в центре Парижа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: париж, погромы, алжир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров