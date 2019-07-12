Тысячи выходцев из Алжира устроили погромы в центре Парижа

Выходцы из Алжира, собравшиеся в центре Парижа отметить победу футбольной сборной страны над командой Кот-д'Ивуара в Кубке Африки, устроили беспорядки.

Несколько тысяч человек собрались вечером 11 июля на знаменитом парижском проспекте. Два магазина на Елисейских полях были разграблены, сообщает Regnum со ссылкой на французские СМИ.

Нарушители разгромили магазин мотоциклов Ducati, откуда вынесли перчатки, шлемы, и сами мотоциклы.

Полиция применила для разгона толпы слезоточивый газ. Как минимум один человек был арестован.

Напомним, прошлым летом празднование победы сборной Франции на Чемпионате мира по футболу переросло в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.

Несколько магазинов в центре французской столицы также были разграблены. Кроме того, произошло несколько случаев поджогов автомобилей.

В Марселе во время чемпионата Европы 2016 года английские фанаты перед матчем с Россией устроили беспорядки. Фанатов пришлось усмирять слезоточивым газом. Затем было объявлено, что буйных болельщиков могут депортировать из Франции.