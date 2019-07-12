03 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте школьница на детской площадке получила травмы и переломы. Наказан инженер УК

В Сургуте 38-летний ведущий инженер управляющей компании "Система" наказан за травмы, которые ребёнок получил во время игры на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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Напомним, 22 апреля 2018 г. девочка, играя на детской площадке возле своего дома №6/1 по Тюменскому тракту, упала с мостика, соединяющего две игровые конструкции: с одной стороны он не имел ограждения. Ребёнок получил травму головы, перелом руки и другие повреждения, ставшие причиной тяжелого вреда здоровью.

Работники управляющей компании рассказали, что при установке конструкции на мостике имелось ограждение, однако позже оно было демонтировано неизвестными. Следствие полагает, что происшествие стало возможным из-за некачественного обслуживания игровой конструкции управляющей компанией и отсутствия контроля за состоянием детской площадки. Ранее с "Системы" в пользу ребёнка взыскана компенсация в 450 тыс. руб..

Суд наказал инженера годом ограничения свободы.

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В Сургуте школьница на детской площадке получила травмы и переломы. Наказан инженер УК

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Теги: управляющая компания, Сургут, ребенок, тяжелые травмы, компенсация, ограничение свободы



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Ранее 22.11.2018 12:25 Мск В Сургуте школьница получит 450 тысяч за травму головы и переломы, полученные на детской площадке
Ранее 09.06.2018 09:39 Мск В Сургуте ребенок получил тяжелые травмы на детской площадке

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