03 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

Избирком Югры зарегистрировал первого кандидата на выборах в окружной парламент

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировала кандидатом на дополнительных выборах депутата региональной думы Жалауддина Абдуразакова, выдвинутого партией "Коммунисты России"

Абдуразаков работает помощником депутата Госдумы Николая Езерского. Он стал первым кандидатом, чью кандидатуру согласовала для участия в выборах окружная избирательная комиссия.

На дополнительные выборы по Когалымскому округу на сегодняшний день заявилось три кандидата, выдвижение продлится еще две недели. Своих кандидатов все еще не выдвинули "эсеры", представители ЛДПР и КПРФ.

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Избирком Югры зарегистрировал первого кандидата на выборах в окружной парламент

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Теги: избирательная комиссия хмао,



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