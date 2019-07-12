03 Августа 2020
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Общество В России
Олег Газманов, Магнитогорск, 2011 (2017) | Фото: gazmanov.ru

Олег Газманов рассказал об алкогольном "допинге" перед выступлениями

67-летний певец Олег Газманов рассказал о пристрастии к алкоголю, которое испытывал на заре своей карьеры. Признание артист сделал в эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agent Show.

По признанию Газманова, он не всегда вел здоровый образ жизни, который сейчас позволяет ему делать сальто на сцене. Так, в начале карьеры Олег пристрастился к крепкому алкоголю. Например, будучи певцом в калининградском ресторане, молодой Газманов мог перед выходом на сцену употребить коньяк – для раскрепощения. Затем артист понял, что все время работать "под допингом" нельзя.

"Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным", — признался Газманов.

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Олег Газманов рассказал об алкогольном "допинге" перед выступлениями

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Теги: олег газманов, алкоголь, пристрастие



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