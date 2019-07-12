Курган окончательно перекрывают коммунальными раскопками. СПИСОК УЛИЦ

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://perevozki.youdo.com/voronezh/mebel/ - лучшие цены по ссылке.
Установить унитаз на http://remont.youdo.com/plumbers/pan/installation/.
Выравнивание стен под плитку на http://remont.youdo.com/facing/walls/alignment/tile/.



Общество Курганская область
кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

Курган окончательно перекрывают коммунальными раскопками. СПИСОК УЛИЦ

ГИБДД Кургана анонсировала перекрытие движения всех видов автотранспорта сразу на нескольких улицах в центре города.

До 24.00 15 июля движение будет закрыто по улице Криволапова возле торгового центра "Пушкинский". Также будет перекрыта улица Тобольная - от дома №7 по улице Максима Горького до дома №27 на Тобольной: до 24.00 15 июля.

В ГИБДД города Накануне.RU сообщили, что перекроют и улицу Кравченко - от Советской до Карла Маркса до 20.00 30 июля.

Улица Коли Мяготина вновь будет закрыта до 15 июля на участке от Тобольной до Красина.

Напомним, в Кургане идет масштабный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. В связи с этим сразу в нескольких местах в центре города ограничено движения транспорта.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Курган окончательно перекрывают коммунальными раскопками. СПИСОК УЛИЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, движение, перекрытие, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров