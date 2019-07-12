Курган окончательно перекрывают коммунальными раскопками. СПИСОК УЛИЦ

ГИБДД Кургана анонсировала перекрытие движения всех видов автотранспорта сразу на нескольких улицах в центре города.

До 24.00 15 июля движение будет закрыто по улице Криволапова возле торгового центра "Пушкинский". Также будет перекрыта улица Тобольная - от дома №7 по улице Максима Горького до дома №27 на Тобольной: до 24.00 15 июля.

В ГИБДД города Накануне.RU сообщили, что перекроют и улицу Кравченко - от Советской до Карла Маркса до 20.00 30 июля.

Улица Коли Мяготина вновь будет закрыта до 15 июля на участке от Тобольной до Красина.

Напомним, в Кургане идет масштабный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. В связи с этим сразу в нескольких местах в центре города ограничено движения транспорта.