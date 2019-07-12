03 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
(2004) |

Жительницу Екатеринбурга убило молнией на челябинском озере

Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели от удара молнией.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, тело 58-летней женщины было найдено на берегу озера Большой Шантропай, что в Еткульском районе. Известно, что жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово и отправилась отдохнуть на пляж. Внезапно началась гроза, в женщину ударила молния и та погибла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование.

Напомним, сегодня, 12 июля, местами на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с. В МЧС призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.

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Жительницу Екатеринбурга убило молнией на челябинском озере

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Теги: молния, смерть, озеро, Екатеринбург



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