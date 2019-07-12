Жительницу Екатеринбурга убило молнией на челябинском озере
Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели от удара молнией.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, тело 58-летней женщины было найдено на берегу озера Большой Шантропай, что в Еткульском районе. Известно, что жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово и отправилась отдохнуть на пляж. Внезапно началась гроза, в женщину ударила молния и та погибла.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование.
Напомним, сегодня, 12 июля, местами на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с. В МЧС призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.