Жительницу Екатеринбурга убило молнией на челябинском озере

Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели от удара молнией.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, тело 58-летней женщины было найдено на берегу озера Большой Шантропай, что в Еткульском районе. Известно, что жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово и отправилась отдохнуть на пляж. Внезапно началась гроза, в женщину ударила молния и та погибла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование.

Напомним, сегодня, 12 июля, местами на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с. В МЧС призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.