В Кургане мошенники получали от бизнесменов предоплату за оборудование, которого не было

В Кургане мошенники предстанут перед судом за обман бизнесменов.

По нехитрой схеме двое соучастников находили своих "клиентов" в интернете, заключали договоры на поставку трубопроводной арматуры и электромонтажного оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

На самом деле никакого оборудования у мошенников не было. После получения предоплаты они присваивали деньги себе.

Всего им удалось "обуть" доверчивых предпринимателей на 4 млн руб.

Сейчас уголовное дело передано в Курганский городской суд.