03 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане мошенники получали от бизнесменов предоплату за оборудование, которого не было

В Кургане мошенники предстанут перед судом за обман бизнесменов.

По нехитрой схеме двое соучастников находили своих "клиентов" в интернете, заключали договоры на поставку трубопроводной арматуры и электромонтажного оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

На самом деле никакого оборудования у мошенников не было. После получения предоплаты они присваивали деньги себе.

Всего им удалось "обуть" доверчивых предпринимателей на 4 млн руб.

Сейчас уголовное дело передано в Курганский городской суд.

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В Кургане мошенники получали от бизнесменов предоплату за оборудование, которого не было

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Теги: Курган, фирма, мошенники, полиция, ущерб, оборудование



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