Россия и Грузия проведут переговоры о преодолении кризиса в отношениях

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 15 июля встретится с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

Как передает ТАСС, будут обсуждаться, в том числе, перспективы урегулирования кризиса в отношениях Москвы и Тбилиси.

Между тем, в Грузии уже подсчитали, что страна могла бы потерять в случае введения Россией полного эмбарго около 4 млрд лари ($1,5 млрд).

Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Ущерб, в первую очередь, был бы причинен сфере туризма - $750 млн, пишет Regnum.

9 июля президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Однако президент заявил, что не стал бы предпринимать ничего, что осложняло бы отношения двух стран.

После этого в МИД РФ отметили, что авиасообщение между Россией и Грузией, которое было прекращено по решению Москвы, может быть восстановлено.