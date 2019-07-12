"С отставкой Овсянникова опоздали минимум на год". Эксперты обсуждают уход губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Уход был оформлен как отставка по собственному желанию. По факту он занимал этот пост с июля 2016 года. Принято считать, что Овсянников являлся креатурой корпорации "Ростех" и ее главы Сергея Чемезова. Его место занял Михаил Развожаев, снявшийся со второго тура губернаторских выборов в Хакасии и отдавший победу коммунисту Валентину Коновалову.

По мнению политолога Сергея Маркова, решение Кремля опоздало как минимум на год.

"Конечно, снимать Овсянникова нужно было уже год назад. Он испортил отношения с бурной общественностью города. Стал врагом с героем России Чалым. Испортил отношения с Черноморским флотом, а это Минобороны. Его отношения с руководством Крыма - война. Полгода назад Чемезов начал уже говорить, что Овсянников вовсе не его человек. Последнее время, после назначения яркого Дмитрия Саблина, еще и вошел в конфликт с "Единой Россией". Люди Овсянникова уже больше шли на выборы в списках ЛДПР и "Справедливой России", а не "ЕР". Это нормально?" - написал он в Facebook.

Политолог Константин Калачев, напротив, уверен, что это очень своевременное решение. Выборы в заксобрание, об участии в которых накануне объявил главный антагонист местных властей Алексей Чалый, могли превратиться в яркое протестное событие.

"С Овсянниковым все просто - его высокий антирейтинг и низкий рейтинг могли отразиться на выборах заксобрания Севастополя. В сентябре протестное голосование могло бы стать доминантой. Тем более оппозиция там предложила превратить эти выборы в референдум недоверия Овсянникову. Так что, решение о замене весьма своевременное. Объяснение, как экс-губернатор дошел до жизни такой, давайте оставим за скобками", - рассказал Калачев Накануне.RU.

Быстрые выборы, к которым не успеет подготовится местная оппозиция, выгодны АП, считает он.

"Если бы отставка состоялась год назад, то новый губернатор уже тоже мог бы дров наломать. А так с точки зрения драматургии все прекрасно. Был запрос на обновление - он реализован. Новый врио анонсирует перемены. Новые планы, новые надежды. На три месяца в любом случае хватит", - подытожил политолог.

Отметим, что Накануне.RU рассказывало о возможности осенних отставок для руководителей ряда регионов страны.