Boeing отправил в отставку руководителя проекта 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing меняет главу проекта 737 MAX. Накануне было объявлено, что Эрика Линдблада на посту менеджера программы сменит Марк Дженкс.

В заявлении компании говорится, что Линдбладу все очень благодарны, что он – уважаемый инженер, руководивший в свое время программой 777X, он проработал в Boeing 34 года и в прошлом году сам заикнулся о желании уйти на покой. Но, очевидно, что смена руководителя связана с теми потерями, которые несет корпорация после приземления MAX по всему миру, произошедшая из-за двух катастроф с массовыми жертвами.

Что до Дженкса, то он на Boeing работает уже 36 лет, занимался серией 787 и более ранними версиями, а также проектом, который так и не был реализован - Sonic Cruiser. Сейчас он возглавляет проект NMA – разработку так называемого класса средних самолетов, которые должны стать, соответственно, чем-то средним между узко- и широкофюзеляжными типами, объединив преимущества обоих классов.

Напомним, во втором квартале 2019 года Boeing получил только 13 заказов на коммерческие самолеты. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года Boeing получил 277 заказов. В первом полугодии прошлого года компания получила 453 заказа, за первые шесть месяцев 2019-го – всего 108, и большая часть из них – контракты, заключенные до кризиса.

Сократились и поставки: 90 во втором квартале этого года против 194 в первом квартале прошлого – больше, чем на 50%. Это важный показатель, поскольку клиенты, как правило, платят после получения самолета, эти выплаты составляют львиную долю выручки компании.