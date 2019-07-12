В Кургане сотрудникам Почты России через год повысят зарплату на 30%

Сотрудники Почты России в Курганской области будут получать зарплату на 30% больше, чем сейчас.

Ожидается, что зарплата повысится уже в 2020 году для не менее 1,4 тыс. сотрудников, сообщили Накануне.RU в курганском отделении Почты России.

"Повышение зарплат коснется почтальонов, операторов, заместителей начальников и начальников почтовых отделений", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что повышение зарплат сотрудников Почты России в целом по стране проходит поэтапно с мая этого года.