03 Августа 2020
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Общество Курганская область
почтовый ящик (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане сотрудникам Почты России через год повысят зарплату на 30%

Сотрудники Почты России в Курганской области будут получать зарплату на 30% больше, чем сейчас.

Ожидается, что зарплата повысится уже в 2020 году для не менее 1,4 тыс. сотрудников, сообщили Накануне.RU в курганском отделении Почты России.

"Повышение зарплат коснется почтальонов, операторов, заместителей начальников и начальников почтовых отделений", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что повышение зарплат сотрудников Почты России в целом по стране проходит поэтапно с мая этого года.

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В Кургане сотрудникам Почты России через год повысят зарплату на 30%

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Теги: Почта России, сотрудники, зарплата, Курган



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