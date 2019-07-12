В Челябинске четверо подростков в масках ограбили салон сотовой связи

В Челябинске четверо подростков в масках ворвались в салон сотовой связи "Билайн".

Инцидент произошел вечером 2 мая в Калининском районе города, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По заранее запланированной схеме, один из несовершеннолетних разбил витрину, откуда злоумышленники в присутствии продавца забрали 16 смартфонов на общую сумму более 180 тыс. руб.

Сейчас уголовные дела в отношении правонарушителей направлены в суд.