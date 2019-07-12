03 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске четверо подростков в масках ограбили салон сотовой связи

В Челябинске четверо подростков в масках ворвались в салон сотовой связи "Билайн".

Инцидент произошел вечером 2 мая в Калининском районе города, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По заранее запланированной схеме, один из несовершеннолетних разбил витрину, откуда злоумышленники в присутствии продавца забрали 16 смартфонов на общую сумму более 180 тыс. руб.

Сейчас уголовные дела в отношении правонарушителей направлены в суд.

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В Челябинске четверо подростков в масках ограбили салон сотовой связи

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Теги: Челябинск, билайн, ограбление, салон, смартфоны



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