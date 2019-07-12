03 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Борис Минц (2018) | Фото: РБК

Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца и его сыновей на $572 млн

Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру.

Об этом сообщили РБК в Банке непрофильных активов. В организации назвали эти действия суда фактическим арестом имущества бизнесмена.

Решение принято из-за иска, который в конце июня подали Банк непрофильных активов и банк "Открытие". Они требуют возместить убытки на сумму свыше 700 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон. Сообщалось, что уехать из России бизнесмен мог из-за сложностей с реструктуризацией долгов компании перед банками. В частности, в материале упоминался долг O1 Group в 25 млрд рублей перед Московским кредитным банком.

Позже стало известно, что Следственный комитет ведет доследственную проверку в отношении Минца. Поводом стало обращение главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. в августе 2017 года.

В марте 2019 года суд заочно арестовал бывшего предправления "Открытия" Евгения Данкевича.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывших руководителей банка. Правоохранителей заинтересовали сделки по покупке "Открытием" необеспеченных облигаций одной из структур О1 Group Бориса Минца. По версии следствия, Данкевич дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, зная, что реальная стоимость гораздо меньше.

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Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца и его сыновей на $572 млн

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Теги: борис минц, имущество



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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2019 09:58 Мск Минц обвинил Центробанк в причинении ущерба в почти миллиард долларов

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