03 Августа 2020
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Общество За рубежом
твиттер Twitter (2013) | Фото:

Глава Twitter объявил о возобновлении работы микроблогов после крупного сбоя по всему миру

Компания Twitter объявила о возобновлении работы сервиса микроблогов после крупного сбоя, который случился по всему миру.
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Накануне пользователи из некоторых стран Европы, а также из США, Бразилии и Японии жаловались на неполадки в работе ряда сервисов. В частности, они отмечали сбои на сайте и в приложениях Twitter.

Как пишет ПолитЭксперт, сейчас все проблемы полностью устранены - об этом глава компании Джек Дорси рассказал в своем микроблоге.

"Мы не работали и теперь медленно возвращаемся", - отметил он, извинившись перед пользователями.

Напомним, недавно пользователи Wikipedia по всему миру сообщили о сбоях в работе энциклопедии.

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Глава Twitter объявил о возобновлении работы микроблогов после крупного сбоя по всему миру

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Теги: Twitter, сбой, микроблоги



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