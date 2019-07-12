03 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Libra Либра криптовалюта Facebook (2019) | Фото:Facebook

Дональд Трамп обрушился с критикой на новую криптовалюту от Facebook

Президент США Дональд Трамп раскритиковал криптовалюту, которую запускает Facebook – Libra.

В твиттере глава государства написал: "Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень изменчива. Нерегулируемые крипто-активы могут способствовать незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками. И "виртуальная валюта" Facebook Libra тоже не будет иметь надежности и репутации. Если Facebook и другие компании хотят стать банками, они должны получить лицензию и подчиняться национальным и международным банковским правилам. У нас есть одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо. Это, безусловно, самая влиятельная валюта в мире, и она всегда будет такой. Она называется доллар США!".

В середине июня компания Facebook объявила о запуске собственной криптовалюты, получившей название Libra. Пока глобальная цифровая валюта будет тестироваться, но она уже доступна в качестве платежного средства для 28 партнеров, в числе которых оказались Visa и Mastercard, а также крупные компании вроде Vodafone и Uber. Как сообщает Forbes, к началу полноценной работы Libra надеется приобрести не менее сотни партнеров. Эксперты указывают на то, что к проекту пока не удалось привлечь таких гигантов как Apple, Google, Amazon и Microsoft, нет в числе партнеров и банков.

Тем не менее, потенциал у Libra впечатляющий: 1,7 млрд пользователей сервисов Facebook смогут, благодаря технологии блокчейн, без использования счетов в банках (а значит, и без контроля финансовых регуляторов) совершать мгновенные денежные переводы.

Криптовалюта от Facebook будет обеспечена реальными валютными резервами и активами, размещенными по всему миру. На первых порах у Libra не будет фиксированного обменного курса к доллару, евро и другим традиционным валютам, а в будущем разработчики намерены избежать резких сильных колебаний курса, от которых периодически страдает даже самая известная на планете криптовалюта — биткоин.

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Дональд Трамп обрушился с критикой на новую криптовалюту от Facebook

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Теги: libra, либра, facebook, дональд трамп, криптовалюта, доллар, валюта, сша, биткоин



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