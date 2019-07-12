Начальник омской полиции в метро Москвы подрался с пьяным машинистом

В московском метро стражи правопорядка задержали необычных нарушителей. Один из них - начальник полиции из Омска Алексей Меркушев, второй - местный машинист по фамилии Гоев, сообщает группа "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте".

Сообщается, что Гоев находился в метро в пьяном виде и не был при исполнении. Полицейский повздорил с ним, завязалась драка. Меркушев после задержания отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

Все произошло ночью 11 июля на станции метро "Каширская".

Известно, что Меркушев находился в Москве в командировке - посещал курсы Академии управления МВД России.

В пресс-службе полицейского главка Омской области инцидент не комментируют, а вот в пресс-службе Академии управления МВД России произошедшее подтвердили, отметив, что сейчас по этому факту проводится проверка.