03 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Начальник омской полиции в метро Москвы подрался с пьяным машинистом

В московском метро стражи правопорядка задержали необычных нарушителей. Один из них - начальник полиции из Омска Алексей Меркушев, второй - местный машинист по фамилии Гоев, сообщает группа "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте".

Сообщается, что Гоев находился в метро в пьяном виде и не был при исполнении. Полицейский повздорил с ним, завязалась драка. Меркушев после задержания отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

Все произошло ночью 11 июля на станции метро "Каширская".

Известно, что Меркушев находился в Москве в командировке - посещал курсы Академии управления МВД России.

В пресс-службе полицейского главка Омской области инцидент не комментируют, а вот в пресс-службе Академии управления МВД России произошедшее подтвердили, отметив, что сейчас по этому факту проводится проверка.

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Начальник омской полиции в метро Москвы подрался с пьяным машинистом

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Теги: Омск, полиция, начальник, драка, метро, машинист, Алексей Меркушев



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