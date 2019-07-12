03 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске заключили под стражу местного жителя, ударившего начальника отдела полиции во время задержания

В Челябинске местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении начальника отдела полиции и угрозе убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, днем 4 июля обвиняемый нанес ножевые ранения своей родственнице. Во время задержания мужчина ударил начальника районного отдела полиции.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Челябинске заключили под стражу местного жителя, ударившего начальника отдела полиции во время задержания

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Теги: начальник отдела полиции, уголовное дело, задержание,



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