Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, днем 4 июля обвиняемый нанес ножевые ранения своей родственнице. Во время задержания мужчина ударил начальника районного отдела полиции.

В Челябинске местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении начальника отдела полиции и угрозе убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В Челябинске заключили под стражу местного жителя, ударившего начальника отдела полиции во время задержания





