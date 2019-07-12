Профессор ТюмГУ обвинил вуз в дискриминации российских студентов

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги специалистов: http://remont.youdo.com/decorator/room/home/wooden/ - закажи сейчас.
Стоимость ремонта ванной комнаты под ключ на http://remont.youdo.com/repair/flat/pod-klyuch/bathroom/novostroika/other/materiali/.
Грузчики Нижнего Новгорода - http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/gruzchiki/



Образование Тюменская область Уральский ФО
ТюмГУ, тюменский государственный университет (2016) | Фото: park72.ru

Профессор ТюмГУ обвинил вуз в дискриминации российских студентов

Профессор Тюменского государственного университета Владимир Осейчук выступил в соцсетях с критикой вуза из-за дискриминации тюменских студентов. По словам Осейчука, ТюмГУ предоставляет скидки обучение иностранным студентам, в то время как российские оплачивают учебу полностью.

Заявление Осейчук сделал в социальных сетях, профессор ссылается на приказ ректора "О предоставлении скидок на платные образовательные услуги для иностранных граждан отдельных государств, поступающих в ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет". Приказом установлены существенные скидки на учебу в вузе для иностранцев.

"Например, российский парень или девушка будут поступать на направление "юриспруденция" за 199 571 рубль в год, а представитель, например, Таджикистана за 30 000 рублей. Очевидно, что данный приказ является дискриминационным в отношении российских студентов и преподавателей ТюмГУ. Дело в том, что покрывать скидки для иностранных граждан отдельных государств, как вытекает из приказа, будут в первую очередь за счет дохода университета, который, как известно, создается студентами и профессорско- преподавательским составом", - пишет Осейчук.

Профессор отмечает, что приказ вышел в июне, но уже через две недели размер скидок был уменьшен. В новой версии по направлению "юриспруденция", специальностям "таможенное дело" и "правовое обеспечение национальной безопасности" размер скидки составляет 69 571 рубль.

Профессор заявил о подаче иска в суд.

В пресс-службе ТюмГУ Накануне.RU сообщили, что студенты ТюмГУ, вне зависимости от гражданства могут получить скидку на обучение по итогам сессий и промежуточных аттестаций. Приказ, о которого пишет профессор, лишь обсуждался в ректорате.

"Некоторое время назад в ТюмГУ была широкая сеть представительств и филиалов в странах СНГ, в соответствие с межправительственными соглашениями иностранцы получали образование в ТюмГУ, в том числе в дистанционной форме. В настоящее время для граждан СНГ и др. иностранных государств скидок нет", - отметили в вузе.

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

Профессор ТюмГУ обвинил вуз в дискриминации российских студентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ТюмГУ, Владимир Осейчук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров