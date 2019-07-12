03 Августа 2020
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Спорт Южный ФО
Игорь Акинфеев Федор Кудряшов сборная России (2017) | Фото: rfs.ru

Защитник сборной России Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"

Состав футбольного клуба "Сочи" пополнил защитник сборной России Фёдор Кудряшов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба. При этом подробности соглашения не уточняются.
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Напомним, что минувший сезон 32-летний футболист провёл в казанском "Рубине" (до зимы) и турецком "Истанбул Башакшехире".

На счету россиянина 30 матчей за сборную страны и один забитый мяч.

Кроме того, клуб пополнился нападающим сборной Армении и люксембургского "Прогреса" Александром Карапетяном. С ним подписано однолетнее соглашение.

ФК "Сочи" образован 6 июня 2018 года и в нынешнем сезоне впервые выступит в РПЛ.

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Защитник сборной России Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"

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Теги: Фёдор Кудряшов, ФК Сочи, контракт



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