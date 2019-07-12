Защитник сборной России Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"
Состав футбольного клуба "Сочи" пополнил защитник сборной России Фёдор Кудряшов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба. При этом подробности соглашения не уточняются.
Напомним, что минувший сезон 32-летний футболист провёл в казанском "Рубине" (до зимы) и турецком "Истанбул Башакшехире".
На счету россиянина 30 матчей за сборную страны и один забитый мяч.
Привет, Федор! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #КудряшовСочи pic.twitter.com/lW2ltXmS3A— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июля 2019 г.
Кроме того, клуб пополнился нападающим сборной Армении и люксембургского "Прогреса" Александром Карапетяном. С ним подписано однолетнее соглашение.
Барев дзес, Саша! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #Карапетян pic.twitter.com/Z4P8ZlxDqH— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июля 2019 г.
ФК "Сочи" образован 6 июня 2018 года и в нынешнем сезоне впервые выступит в РПЛ.