Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Данная поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом.

При этом предусмотрен механизм снятия этих санкций. Для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а конгресс должен согласиться, что вмешательства не было, сообщает Regnum.

Отмечается, что сам проект оборонного бюджета пока не принят.

Как сообщалось ранее, законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, внесен в Конгресс США.

Среди авторов документа - республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес. Ограничительные меры касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина".

Ожидалось, что ограничительные меры затронут и госдолг России.

Экономист Владислав Жуковский обратил внимание на то, что санкции в отношении госдолга – это удар по всей российской финансовой системе, по российскому рублю, а значит, и по платежеспособному спросу населения, по уровню жизни и, соответственно, по инфляции. И в 2014, и в 2016, и в 2018 гг. все мощные волны девальвации проходили прежде всего на фоне введения, либо ужесточения уже существующих санкций.