Бари Алибасов показал, сколько таблеток ему приходится принимать после отравления

72-летний продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, которого накануне в очередной раз заподозрили в инсценировке отравления, решил, что видео с большим количеством таблеток и порошков докажет его позицию. В Instagram он опубликовал кадры, на которых виден целый лоток с различными препаратами, а также табличка с расписанием приема всех этих назначений.

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придётся есть таблетки вместо еды", - пишет Алибасов в своем блоге (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). Впрочем, многие эксперты уже говорили, что полгода на таблетках в случае с отравлением жидкостью для прочистки труб – это, можно сказать, очень легко отделался. Обычно людям в подобной ситуации делают операции по удалению части внутренних органов, после чего они на всю жизнь остаются инвалидами, не могут говорить или питаться традиционным способом. Поэтому едва ли этим опубликованным видео Алибасов сможет привлечь на свою сторону недоверчивых зрителей.

Напомним, ранее в эфире программы "На самом деле" на Первом канале была опубликована переписка, предположительно принадлежащая кому-то из окружения Алибасова и некому врачу. Из текста следует, что близкие Бари сговариваются об инсценировке отравления. При этом продюсер и его пиарщик версию о подтасовке опровергают.