Избирком Екатеринбурга еще раз подтвердил: референдума о строительстве храма не будет

Избирательная комиссия Екатеринбурга вновь отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума на тему строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади (сквер у Театра драмы).

Напомним, в конце июня избирком уже отказывал активистам - сообщалось, что они совершили ряд ошибок при составлении документов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в четверг, 11 июля, избирательная комиссия рассмотрела инициативу местного референдума: 12 горожан предлагали вынести на общегородское голосование вопрос о статусе одного из земельных участков в уральской столице. Рабочая группа избиркома провела проверку представленных документов с использованием системы ГАС "Выборы" и обратилась в управление по вопросам миграции областного МВД.

"По результатам проверки выявлено несоблюдение закона, послужившее основанием для отказа в регистрации инициативной группы", - уточнили в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что на опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге вынесут три площадки.