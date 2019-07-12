В Перми экспертный совет при УФАС выяснит, есть ли нарушения в рекламе "божественной шаурмы"

Рекламу шаурмы, которая возмутила пермскую епархию, обсудят в краевом управлении антимонопольщиков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка) в своём Facebook назвал рекламу "форменным безобразием", и заявил, что будет написано заявление в полицию.

Пресс-секретарь УФАС Анна Ташлыкова рассказала Накануне.RU, что сейчас нельзя однозначно сказать, нарушает ли эта реклама профильный закон. Для того, чтобы это выяснить, соберётся экспертный совет, работающий при управлении. Результаты его работы появятся в конце июля.