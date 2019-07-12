В Перми экспертный совет при УФАС выяснит, есть ли нарушения в рекламе "божественной шаурмы"

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/carpentry/window/replacement/, отзывы.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/rostov/manipulyator/: подробности по ссылке.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/perm/zakazgazeli/tag/sgruzchikami/ здесь.



Общество Пермский край
Антицерковная шаурма Пермь (2019) | Фото: vk.com/zluken_enoten

В Перми экспертный совет при УФАС выяснит, есть ли нарушения в рекламе "божественной шаурмы"

Рекламу шаурмы, которая возмутила пермскую епархию, обсудят в краевом управлении антимонопольщиков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка) в своём Facebook назвал рекламу "форменным безобразием", и заявил, что будет написано заявление в полицию.

Пресс-секретарь УФАС Анна Ташлыкова рассказала Накануне.RU, что сейчас нельзя однозначно сказать, нарушает ли эта реклама профильный закон. Для того, чтобы это выяснить, соберётся экспертный совет, работающий при управлении. Результаты его работы появятся в конце июля.

Антицерковная шаурма Пермь(2019)|Фото: vk.com/zluken_enoten

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми экспертный совет при УФАС выяснит, есть ли нарушения в рекламе "божественной шаурмы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бжественная шаурма, пермская епархия рпц, уфас по пермскому краю



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.08.2019 15:30 Мск В Перми реклама "божественной шаурмы" признана законной
Ранее 19.07.2019 07:44 Мск Пермская епархия забрала из полиции заявление на "божественную шаурму"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2019 15:07 Мск Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров