В режиме "онлайн" решить проблему региона: эксперты оценили уникальность прямой линии с губернатором Югры

Прошедшая на этой неделе онлайн-конференция с губернатором Югры Натальей Комаровой стала уникальной не только для Ханты-Мансийского автономного округа, но и для всех регионов УрФО, считают эксперты. Главной особенностью этого эфира "Губернатор Онлайн" стало то, что впервые он был посвящен одной конкретной, но в то же время весьма острой и злободневной для региона проблеме - расселению ветхого и аварийного жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в автономном округе около 3 млн кв. м деревянного многоквартирного жилого фонда, а 2,2 млн кв. м - это непригодное и аварийное жилье. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Югре Александра Колодича, данный показатель, прежде всего, связан с особенностью территории.

"Север осваивался десятки лет назад. Лет 50-60 назад. Приезжали люди, покупали себе какое-то временное жилье. И вот они живут в этом временном жилье уже 20-30 лет. Тема действительно серьезная, много всяких тонкостей, нюансов, но вместе с тем, этот вопрос надо решать и ставить в нем точку", - заявил Александр Колодич.

Он добавил, что темой занимаются, как на муниципальном, так и на региональном уровне, и выразил надежду, что вопрос будет решен в обозримые сроки. При этом, общественник отметил, что во многом решение этого вопроса зависит от глав на местах, от их профессиональных возможностей, расторопности, умения и желания решать эту проблему.

"Всего в регионе 22 муниципальных образования. В каждом - свои нюансы, потому здесь, все-таки, главы муниципальных образований задают очень серьезный тон в решении данной проблемы. Конечно, на расселение жилья нужны финансы, но в то же время этим финансовым инструментом надо уметь воспользоваться", - подчеркнул эксперт ОНФ.

Понимают это и на региональном уровне. Как было озвучено во время прямой линии - свои обязательства регион и федерация выполнили: деньги выделены. В 2019 году муниципалитетам для переселения людей из аварийного жилищного фонда из регионального бюджета дополнительно выделено более 6 млрд руб. Это позволит расселить свыше 100 тыс. кв. м жилья, в котором проживают 3,7 тыс. югорчан. Общий объем субсидий из бюджета автономного округа на эти цели составляет 7 млрд 724 млн руб. Эти средства позволят уже в текущем году расселить более 140 тыс. "квадратов" аварийного жилья, в котором проживают 5,3 тыс. человек.

Сейчас "мяч на стороне муниципалитетов", потому главы всех 22 муниципальных образований во время онлайн конференции были приглашены в студию. Сама губернатор Наталья Комарова сидела на одной трибуне со зрителями и также задавала вопросы, в то же время оценивая качество работы на местах, критикуя и давая поручения.

К примеру, критике со стороны главы региона подверглась доступность информации о расселении аварийного жилья в Сургуте, а также темпы расселения "аварийки" в Кондинском районе. С жалобой на то, что в аварийных домах просто невозможно жить, к губернатору обратились сразу два жителя Междуреченска. Наталья Комарова поинтересовалась у исполняющего обязанности главы Кондинского района Алексея Яковлева, сколько всего домов находится в программе аварийного фонда до 2024 года. Как оказалось - расселить надо 18,6 тыс. кв. м или 20 домов.

"Если по четыре дома в год, то это плохо. Не годится. Насколько я понимаю, проблема в том, что некуда переселять, нет нового жилья", - отметила губернатор. В ответ Алексей Яковлев сообщил, что расселение ведется благодаря поддержке округа.

"Здесь нужен особый подход. Инвестор просто так не придет, поскольку кроме бюджетных ресурсов у населения мало денег. В этой связи весь расчет идет на муниципальный заказ. Поэтому нужно как-то вернуться еще раз к тому, с чего мы начинали: взвешенно работать с каждым инвестором, чтобы инвестор пришел и выстроил нужное количество квадратных метров, потому что, что такое четыре дома в год?" - заявила Наталья Комарова, обратив внимание руководителей муниципалитетов на то, что выделение денег из окружного и федерального бюджетов не решает вопроса само по себе, – требуются грамотные управленческие решения. В пример Наталья Комарова привела Сургутский район.

Отметим, что Сургутский район является лидером по количеству аварийного жилья: 462 тыс. кв. м. Это пятая часть всего количества "аварийки" в округе. Но муниципалитет в сотрудничестве с региональной властью активно работает над расселением.

"В Сургутском районе сконцентрировано наибольшее количество непригодно жилья и масштабы переселения, безусловно, должны быть намного значительнее. Для этого мы привлекаем инвесторов, выделяем собственные средства из бюджета муниципалитета (единственные в округе), а также пользуемся немалой финансовой поддержкой региона (опять-таки, спасибо губернатору!). Скрывать здесь нечего - наследие в виде полуразваленных деревяшек осталось в районе "богатое". Конечно, и мне хотелось бы решить эту проблему одним махом, но так не бывает. И мы не сдаемся. Возводя этаж за этажом, мы точно знаем, что строим не просто квадратные метры, о которых люди мечтали десятилетиями, а создаем прочный, железобетонный фундамент для комфортной жизни в районе на долгие годы вперед. И для меня это самая большая радость", - прокомментировал итоги онлайн-конференции глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Facebook.

Также глава района отметил уникальность для УрФО трехстороннего формата диалога: губернатора, глав муниципалитетов и жителей.

"Наш губернатор очень активна в социальных сетях, а теперь она стала находиться с жителями округа в ещё более тесном контакте - в режиме онлайн", - заявил он.

Президент фонда "Региональная политика" Павел Манченко, комментируя формат работы Натальи Комаровой, отметил, что требовательность губернатора по отношению к руководителям муниципалитетов - уже стала традицией для Югры.

"Это уже норма оргпорядка. И вопросы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья, не являются исключением. Крайне важно то, что губернатор Югры не прячется от проблемных тем, и готова лично включаться в решение столь наболевших и сложных для региона вопросов, как расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Эта проблема затрагивает десятки тысяч человек. Формат пресс-конференции дает понять максимальному количеству человек, что решение задач по расселению находится на личном контроле главы региона", - выразил мнение эксперт.

Отдельное внимание во время онлайн-конференции было уделено общим вопросам, которые касаются федерального законодательства и особенностей национальной программы "Жилье и городская среда". О законодательных нормах югорчанам во время эфира рассказал замгубернатора Андрей Зобницев.

В частности, он объяснил, что для признания дома аварийным с соответствующей просьбой должны обратиться сами жители дома. На проведение экспертизы потребуется месяц, еще месяц, после того, как жильцы соберут нужные документы для решения о выделении новой жилплощади. И уже после этого муниципалитеты, отвечающие за привлечение инвесторов, включают дом в программу для дальнейшего расселения. Узнать - находится ли конкретный дом в программе или нет, можно на сайте муниципальных образований, а также на сайте департамента строительства Югры.

Также в ходе конференции "Губернатор Онлайн" был затронут вопрос очередности сноса ветхих строений и получения компенсаций собственниками авариек. По словам замгубернатора, как правило, очередность расселения определяется датой подписания документа о признании дома аварийным. Однако в Нижневартовске существует практика решения этого вопроса вместе с жителями на общих собраниях. Кроме того, Андрей Зобницев обратил внимание на критерии получения нового жилья или компенсации за него. По словам замгубернатора, для проживающих в аварийках жителей по договору коммерческого или соцнайма в соответствии с Жилищным кодексом предполагается равнозначная замена по метрам и количеству комнат, а собственникам требуется оценка занимаемого помещения, после которой они могут выбрать жилье равной стоимости или доплатить и выбрать квартиру дороже.

Добавим, что помимо вопросов и обращений, в адрес участников онлайн-конференции поступали и слова благодарности за решение их жилищных проблем. Одно из таких видеообращений пришло из Белоярского. "Мы – многодетная семья, купить жилье не имеем возможности. А тут нам сообщили о предоставлении квартиры. Это стало большим и очень приятным сюрпризом, ведь до этого мы проживали в аварийных домах. Мы очень рады большим комнатам в новой квартире", – сообщили югорчане.

"Это, на мой взгляд, ожидаемая реакция людей – конечно, они счастливы. Я много лет работаю в органах власти, 20 лет из них – на уровне муниципалитета. Самая большая радость от проделанной властями работы – решение жилищного вопроса той или иной семьи. В этом смысле национальный проект является тем непосредственным и понятным людям механизмом для освобождения от этой проблемы. Он носит прикладной характер", - отметила Наталья Комарова.

Губернатор Югры в очередной раз продемонстрировала, что реализация национального проекта "Жилье" в части ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда находится на жестом контроле.