03 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

В Украине назвали ключевую тему разговора Зеленского и Путина

Основным вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Путин и Зеленский также обсудили возвращение других украинских граждан, "удерживаемых" на территории РФ, при этом о ком идет речь - не сообщается. Еще одной темой разговора было продолжение переговоров в нормандском формате.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые в истории поговорили по телефону, пишет сайт Кремля. Переговоры прошли по инициативе украинской стороны.

Политики поговорили про конфликт на Донбассе, а также обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых граждан с обеих сторон.

Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.

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В Украине назвали ключевую тему разговора Зеленского и Путина

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Теги: Путин, Зелениский, Украина



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