03 Августа 2020
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Красное, красные, барометр, температура, солнце, жара (2016) | Фото: agitblog.ru

На Урале из-за жары могут ограничить движение транспорта

На Урале прогнозируется жара.

Как сообщили Накануне.RU в Упрдор "Южный Урал", по этой причине возможны ограничения движения тяжеловесных транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах. Как говорят синоптики, в предстоящие выходные на большей территории Челябинской области, за исключением горных районов, температура поднимется до +32-39 градусов, в Курганской области - до +28-33 градуса.

Ограничение для движения большегрузного транспорта вводится при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха более 32 градусов. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в период с 22 часов до 10 утра.

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На Урале из-за жары могут ограничить движение транспорта

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Теги: транспорт, движение, жара, погода



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