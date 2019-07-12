03 Августа 2020
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Экономика В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Минфин готовит выпуск народных облигаций по новым правилам

Министерство финансов выпустит в предстоящем сентябре народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам.

Россиянам Минфин предложит максимально льготные условия, а объем размещения может составить 30 млрд руб. Как предполагается, при покупке ОФЗ-н будет отсутствовать комиссия для граждан, минимальная сумма сделки снизится и станет доступна продажа через интернет. В банках-агентах уже подтвердили готовность продавать народные облигации через Сеть.

На сегодняшний день министерство провело три выпуска народных облигаций на общую сумму 70 млрд руб. Как считают эксперты, за счет понижения порога возможного объема покупки, новый выпуск ОФЗ-н может быть интересен вкладчикам с небольшими средствами, чтобы разбавить вложения в депозиты, сообщают "Ведомости".

Напомним, министерство финансов России выпускает "народные" ОФЗ с 2017 года. В отличие от рыночных облигаций, они имеют фиксированную стоимость. Владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что облигации федерального займа (ОФЗ) для населения являются одним из самых безопасных финансовых инструментов.

"Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых", — сообщил глава банка. "Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги", — отметил Греф, добавив, что подушка — не лучшее место для хранения денег, тогда, как "крупные банки — это абсолютная надежность хранения денежных средств".

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Минфин готовит выпуск народных облигаций по новым правилам

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Теги: Минфин, облигации, ОФЗ



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