Специалисты выяснили, сколько россиян экономят на продуктах

Доля жителей России, которые пытаются экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал 2019 года уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%.

Как говорится в исследовании Сбербанка, который изучил потребительские настроения россиян, тенденция к оттоку потребителей в сравнительно низкие ценовые сегменты становится менее ярко выраженной. Несмотря на то, что россиян тревожили высокие темпы инфляции, они стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов.

При этом потребители пытаются посещать больше разных магазинов, но так или иначе покупают больше товаров в публичных розничных сетях, и это не сопровождается дальнейшим ухудшением потребительских настроений, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, по итогам 2018 года наиболее подорожавшими в России продуктами стали пшено и капуста.

Согласно данным Росстата, в прошлом году цены на пшено и капусту увеличились на 73,6 и 72,8% соответственно, а это выше уровня инфляции в 17 раз. Увеличение цен на пшено можно объяснить сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью в России, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Замыкает тройку лидеров удорожания — газомоторное топливо, которое за год стало дороже на 30,8%. Сахар и яйца подорожали на 28,3 и 25,9% соответственно.

Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь.