ЦБ прогнозирует падение цен на жилье

Цены на квартиры в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как следует из аналитической записки "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства" Центробанка РФ, текущий объем потенциального спроса на покупку недвижимости на первичном рынке с участие ипотечных кредитов может быть удовлетворен в срок до девяти лет в случае достижения целевых показателей национального проекта.

Нацпроект предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства до рекордных 120 млн кв. м к 2024 году. Аналитики считают, что весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7-9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся, сообщают "Известия".

Тем временем, ставки по ипотеке упали ниже 10%. Банк "Дом.РФ" с 10 июля снижает базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%.

Ранее специалисты Росбанка составили список регионов с самыми доступными ипотечными кредитами. В банке выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20%, с учетом выплаты на протяжении 15 лет.

Как оказалось, проще всего купить жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где можно приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.