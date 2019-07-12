Кандидату в депутаты Мосгордумы Собяниной отказали в регистрации

Лишь одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации.

Как сообщил председатель мосгоизбиркома Валентин Горбунов, "на сегодняшний день пока один отказ - по 28 округу". Это произошло из-за того, что кандидат сдал документы, но не предоставил подписные листы. Речь идет о самовыдвиженце Ирине Собяниной.

По словам источников РИА "Новости", она не является родственницей мэра Москвы Сергея Собянина.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек.

В качестве самовыдвиженцев на этот раз идут на выборы и члены "Единой России", в числе которых руководитель московского отделения Андрей Метельский и нынешний председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

У избирательных комиссий есть десять дней, чтобы проверить достоверность подписей. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября, все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.