03 Августа 2020
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Экономика В России
QR код, телефон (2012) | Фото:

Оплата покупок по QR-кодам заработает в сентябре

В сентябре Банк России планирует запустить в Системе быстрых платежей, которая принадлежит регулятору, переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг.

Заплатить за покупки в магазине можно будет, сканировав QR-код торговой точки – бумажную наклейку с номером счета торговца – через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму, которую банк спишет со счета покупателя и через СБП переведет в банк-владелец счета магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму можно будет не вбивать вручную.

Оплата товаров через Систему быстрых платежей – альтернатива расчетов банковскими картами. Сегодня торговые точки жалуются на дороговизну их приема, для них он стоит 1–3% от суммы операции. Как считает Центробанк, оплата товаров и услуг через СБП должна разрушить монополию на прием карт и уменьшить стоимость услуги.

Как предполагается, торговые точки будут платить по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссию за обслуживание безналичных расчетов в магазинах. На форуме"деловой России" он предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Представители бизнес-сообщества отметили, что высокая комиссия за эквайринг - порядка 3% - ограничивает предпринимателей в использовании безналичных расчетов. Президент согласился с этим: "Что касается использования "пластика", то здесь вы правы, что даже в некоторых странах ещё ниже, не 0,3%, а для, по-моему, дебиторки 0,2, для кредитных – 0,3, у нас 3 в среднем. 5–6 – слишком много, и, конечно, это квазиналог, совершенно верно".

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Оплата покупок по QR-кодам заработает в сентябре

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Теги: QR-кода, Центробанк, Система быстрых платежей



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