Специалист узнал, что говорила Меркель во время приступа дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи произносила фразу "Я справлюсь". Об этом сообщила специалист по чтению по губам Джудит Хартер, пишет "Российская газета".

Напомним, Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии. На этот раз инцидент произошел в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Представитель правительства отказалась отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с приступами дрожи.

Ранее канцлер ФРГ ответила на вопрос о своих приступах. За последнее время политика несколько раз била дрожь на официальных встречах.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке она заявила, что чувствует себя хорошо. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу", - сказала Меркель. Она не стала пояснять, обращалась ли к врачу.

Напомним, российские врачи считают, что у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями.