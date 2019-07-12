Замглавы Пенсионного фонда РФ признался в получении взятки

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов подал в отставку, признав при этом вину в получении взятки.

Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, в настоящее время замглавы находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. По словам Мельникова, Иванов на условия содержания не жалуется.

Тем временем, в пресс-службе ПФР сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении замглавы ПФР находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

В пресс-службе ПФР заявили, что оказывают необходимую помощь следствию.

Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.