Дума и мэрия Екатеринбурга опять нашли повод повздорить. Виноваты журналисты?

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга сегодня занимается корректировкой высказывания главы города Александра Высокинского, заявившего в интервью РИА "Новости", что проведение опроса о месте строительства собора Святой Екатерины ограничится пятью-шестью точками.

"В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей", - так полностью звучит цитата.

Многие СМИ восприняли эту новость как решение градоначальника, что опрос о храме проведут всего лишь на 5-6 площадках областной столицы. Практически сразу появились комментарии председателя городской думы Игоря Володина. Он через журналистов напомнил Высокинскому: все технические решения по опросу принимает рабочая группа, которая ориентировочно соберётся на очередное заседание в сентябре, и только затем тему вынесут на рассмотрение думы. Поэтому говорить сейчас, на каких площадках проводить опрос, преждевременно.

После чего в пресс-служба мэрии сообщила, что слова Высокинского о местах проведения опроса по храму исказили.

"Журналисты неправильно поняли. Он имел в виду не всего 5-6 точек на город, а 5-6 точек в каждом районе. Их у нас семь, то есть всего 35 мест", - заявили в горадминистрации, добавив, что в интервью глава высказывал личное мнение.

Вероятно, к "личному" относится и реверанс градоначальника в сторону инвесторов строительства собора.

"Отдельно хочу сказать про инвесторов - РМК и УГМК, Игоря Алексеевича Алтушкина и Андрея Анатольевича Козицына, - высказался Высокинский. - Перед ними можно только шляпу снять. Потому что они 10 лет занимаются этой темой. Три раза не получилось. Тем не менее, они не останавливаются, находятся в диалоге с горожанами. И здесь, конечно, можно точно Екатеринбургу позавидовать, что у нас есть такие представители крупного бизнеса, такие меценаты. Это сильная сторона города".

По всей видимости, в силу особого отношения к меценатам мэр "убрал" из опроса площадку на месте снесённой телебашни, которая была включена рабочей группой гордумы как один из трёх вариантов строительства храма (наряду с территорией под приборостроительным заводом и пустырём на пересечении улиц Белинского и Фурманова).

"Третья площадка, которая обсуждалась, - на месте снесенной телебашни. Но эта площадка уже не может быть использована. Там уже строится ледовая арена УГМК, и, естественно, этот объект будет использоваться в рамках Универсиады 2023 года", - цитирует мэра РИА "Новости".