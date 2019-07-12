Торговцы наркотиками вынудили "Сатоши Накамото" бросить разработку биткоина

Ни для кого не секрет, что в современном мире торговля товарами и услугами все больше перетекает в интернет. Мы уже давно не удивляемся возможности купить вещи, не выходя из дома. Хотя каких-то 20 лет назад такой прогресс было сложно себе представить.

К сожалению, изменения коснулись не только продажи легальных товаров. Торговля запрещёнными веществами и услугами также дрейфует на интернет-площадки. Теперь, чтобы купить наркотики не нужно иметь знакомых или знать точки продажи, достаточно установить TOR - браузер и выйти в даркнет - скрытый раздел интернета, который недоступен для рядового пользователя.

По данным аналитического агентства Chainalysis, которые цитируют различные издания, оборот даркнет-площадок с использованием биткоина в 2019 году достигнет 1 млрд долларов. Исследователи пришли к такому выводу, подсчитав количество транзакций, совершённых в рамках "тёмного интернета".

По мнению Chainalysis, самым популярным и успешным ресурсом в даркнете стал Hydra - теневая торговая площадка, работающая на территории стран СНГ.

Эту же даркнет - площадку упомянул в зале суда, возможный создатель биткоина - Крейг Райт, который отстаивает свои авторские права и принадлежность к созданию криптовалюты уже более 3-ёх лет.

История началась в 2016 году, тогда Крейг в интервью издательству BBC пообещал обнародовать неоспоримые доказательства своего участия в создании биткоина, но все документы предоставленные Крейгом за последние 3 года суд признавал сфальсифицированными. 29 июня 2019 года, Федеральный Суд Флориды потребовал от Райта предоставить биткоин кошельки, которые принадлежали ему в 2013 году и доказать, что у него имеется доступ к ним.

Но, как оказалось, он не имеет доступ к кошелькам в данный момент, так как часть ключей была передана его напарнику Дейву Клейману, который скончался в середине 2013 года.На заседании суда Крейг вёл себя очень эмоционально и даже запустил в судью стопку бумаг, за что был предупреждён. Журналистка Кэти Ананина, присутствовавшая на заседании суда выложила твит по этому поводу.

На вопрос судьи, почему Сатоши Накамото перестал участвовать в разработке биткоина в 2010 году, Крейг ответил: "Мое изобретение использовалось для плохих вещей. (плачет) Они создали SilkRoad и HYDRA. Они использовали биткоин для финансирования детской порнографии".

К огорчению Райта, пользователи Twitter, подвергли его заявления критическому анализу. По их мнению, Крейг в очередной раз пытался выдать фейковые заявления за правду, ведь он не учёл даты создания площадок.

SilkRoad был создан в 2011 году, что никак не сходится с показаниями Райта. Более того, "Шёлковый путь" был закрыт в октябре 2013 года, а сам создатель площадки отбывает пожизненное наказание.

Что касается HYDRA, то, по данным сервиса мониторинга сайтов в даркнете RuOnion, сайт был создан в 2015 году и до сих пор находится в режиме работы. Опять же, дата создания площадки не совпадает с показаниями Крейга. Два даркнет-проекта разделяет не только временной промежуток, но и подход к продаже запрещённых товаров и услуг.

Во первых, SilkRoad вёл деятельность на территории США и Европы, а HYDRA работает исключительно на территории стран СНГ. Во вторых, Шёлковый путь не проверял продавцов, что создавало многочисленные инциденты мошенничества. По заявлению администрации HYDRA, каждый магазин на площадке проходит тщательную проверку на наличие товара.

Также у Hydra существует собственная наркологическая служба и профессиональные химики-аналитики, которые проверяют качество товара на площадке. Даркнет-ресурс из СНГ пропагандирует политику снижения вреда, уведомляя потенциального клиента о рисках и возможных последствиях употребления психоактивных веществ.

Возможно, Райт не подозревал, что даркнет-проекты не только используют биткоин для обогащения, но и стараются обезопасить потенциальных потребителей, ведь даже без криптовалюты проблема употребления наркотиков в обществе стояла очень остро.

В заключении, резюмирует издание,можно сказать, что Крейг Райт в очередной раз провалил попытку доказать, что он настоящий Сатоши Накамото. Не исключено, что все действия со стороны австралийского предпринимателя направлены на популяризацию собственных проектов в области криптовалюты. Однако, как заявил сам Крейг, он не оставит попытки доказать свою причастность к созданию биткоина.