Профессор ТюмГУ обвинил вуз в дискриминации российских студентов

Профессор Тюменского государственного университета Владимир Осейчук выступил в соцсетях с критикой вуза из-за дискриминации тюменских студентов. По словам Осейчука, ТюмГУ предоставляет скидки обучение иностранным студентам, в то время как российские оплачивают учебу полностью.

Заявление Осейчук сделал в социальных сетях, профессор ссылается на приказ ректора "О предоставлении скидок на платные образовательные услуги для иностранных граждан отдельных государств, поступающих в ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет". Приказом установлены существенные скидки на учебу в вузе для иностранцев.

"Например, российский парень или девушка будут поступать на направление "юриспруденция" за 199 571 рубль в год, а представитель, например, Таджикистана за 30 000 рублей. Очевидно, что данный приказ является дискриминационным в отношении российских студентов и преподавателей ТюмГУ. Дело в том, что покрывать скидки для иностранных граждан отдельных государств, как вытекает из приказа, будут в первую очередь за счет дохода университета, который, как известно, создается студентами и профессорско- преподавательским составом", - пишет Осейчук.

Профессор отмечает, что приказ вышел в июне, но уже через две недели размер скидок был уменьшен. В новой версии по направлению "юриспруденция", специальностям "таможенное дело" и "правовое обеспечение национальной безопасности" размер скидки составляет 69 571 рубль.

Профессор заявил о подаче иска в суд.

В пресс-службе ТюмГУ Накануне.RU сообщили, что студенты ТюмГУ, вне зависимости от гражданства могут получить скидку на обучение по итогам сессий и промежуточных аттестаций. Приказ, о которого пишет профессор, лишь обсуждался в ректорате.

"Некоторое время назад в ТюмГУ была широкая сеть представительств и филиалов в странах СНГ, в соответствие с межправительственными соглашениями иностранцы получали образование в ТюмГУ, в том числе в дистанционной форме. В настоящее время для граждан СНГ и др. иностранных государств скидок нет", - отметили в вузе.

