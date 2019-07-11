"Всемирный конгресс украинцев" признана нежелательной на территории России

В России организация "Всемирный конгресс украинцев", зарегистрированная в Канаде, признана нежелательной на территории России.

Такое решение принято Генпрокуратурой РФ и опубликовано на сайте ведомства.

Прокурорам удалось выяснить, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

Вскоре Минюст РФ внесет "Всемирный конгресс украинцев" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.