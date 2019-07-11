Против погибшего отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело

Следователи СК возбудили уголовное дело на погибшего отца сестер Хачатурян, об этом пишет Mash со ссылкой на сообщение ТАСС.

Сообщается, что дело заведено сразу по нескольким статьям УК РФ - это насильственные действия сексуального характера, истязание и понуждения к действиям сексуального характера.

Адвокаты девушек пока не комментируют эту информацию.

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".