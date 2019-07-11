Госдума в первом чтении приняла проект о повышении предельного возраста службы в полиции

В России полицейские будут служить на пять лет дольше - депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении предельного возраста для службы в МВД, сообщается на сайте российского парламента.

Предлагается для генерал-майоров и генерал-лейтенантов повысить возраст с 60 до 65 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для майоров и подполковников - с 50 до 55 лет.

Также в органы внутренних дел будут принимать граждан до 40 лет, а не до 35, как было ранее.