Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые в истории поговорили по телефону, пишет сайт Кремля.
Переговоры прошли по инициативе украинской стороны.
Политики поговорили про конфликт на Донбассе, а также обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых граждан с обеих сторон.
Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.
Помимо этого два президента обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".