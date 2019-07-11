Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые в истории поговорили по телефону, пишет сайт Кремля.

Переговоры прошли по инициативе украинской стороны.

Политики поговорили про конфликт на Донбассе, а также обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых граждан с обеих сторон.

Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Помимо этого два президента обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".