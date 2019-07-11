Путин уволил губернатора Севастополя по "собственному желанию", на смену прислали Развожаева

Владимир Путин сегодня уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (считается креатурой главы "Ростеха" Сергея Чемезова) с формулировкой по "собственному желанию" и практически сразу провел в Кремле встречу Михаилом Развожаевым, который станет работать в статусе врио губернатора. Об этом сообщается на сайте президента России.

До последнего времени Развожаев работал руководителем исполкома "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), до осени прошлого года по поручению Путина исполнял обязанности главы Хакасии и готовил республику к зиме. После "выборов" главы Хакасии, в которых участвовал единственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов – Развожаев передал полномочия последнему. Еще до этого момента президент России публично пообещал найти новое место работы Развожаеву, если тот сумеет в экстремально короткий период не допустить кризиса с началом отопительного сезона в холодной Хакасии. Слово президент, как видим, сдержал.

Развожаева называют среди выпускников первого потока спецкурса РАНХиГС по подготовке молодых лидеров-руководителей, эти курсы известны еще как "школа губернаторов".

Дмитрий Овсянников, чиновник Минпромторга РФ, появился в Севастополе в 2016 году, сменив на посту губернатора Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора, но буквально в течение нескольких месяцев умудрился испортить отношения со всеми местными бизнесменами, депутатами Законодательного собрания и политиками. Главным антагонистом Овсянникова и его команды в городском парламенте все последние годы была группа депутата и героя Крымской весны Алексея Чалого.

Депутат Чалый, как утверждают эксперты в Севастополе, на днях заявил о своем желании выдвинуться кандидатом в депутаты Законодательного собрания по округу № 8, чем нарушил ранее достигнутые договоренности и с московскими, и с севастопольскими функционерами "Единой России". Сам Алексей Чалый объяснял свое неожиданное выдвижение некими "серьезными обстоятельствами", суть их он обещал раскрыть на следующей неделе в ходе пресс-конференции.

Вполне возможно, что отставка Овсянникова послужит поводом для Чалого выйти из избирательной кампании, чего, собственно, раньше хотели и в "ЕР": к партийным спискам во избежание публичных конфликтов не подпустили ни людей экс-губернатора, ни людей из команды Чалого.

Накануне.RU рассказывало о возможности осенних отставок для руководителей ряда регионов страны.