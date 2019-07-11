02 Августа 2020
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Политика Южный ФО В России Крым
Владимир Путин, Михаил Развожаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин уволил губернатора Севастополя по "собственному желанию", на смену прислали Развожаева

Владимир Путин сегодня уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (считается креатурой главы "Ростеха" Сергея Чемезова) с формулировкой по "собственному желанию" и практически сразу провел в Кремле встречу Михаилом Развожаевым, который станет работать в статусе врио губернатора. Об этом сообщается на сайте президента России.
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До последнего времени Развожаев работал руководителем исполкома "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), до осени прошлого года по поручению Путина исполнял обязанности главы Хакасии и готовил республику к зиме. После "выборов" главы Хакасии, в которых участвовал единственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов – Развожаев передал полномочия последнему. Еще до этого момента президент России публично пообещал найти новое место работы Развожаеву, если тот сумеет в экстремально короткий период не допустить кризиса с началом отопительного сезона в холодной Хакасии. Слово президент, как видим, сдержал.

Развожаева называют среди выпускников первого потока спецкурса РАНХиГС по подготовке молодых лидеров-руководителей, эти курсы известны еще как "школа губернаторов".

Владимир Путин, Михаил Развозжаев(2019)|Фото: kremlin.ru

Дмитрий Овсянников, чиновник Минпромторга РФ, появился в Севастополе в 2016 году, сменив на посту губернатора Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора, но буквально в течение нескольких месяцев умудрился испортить отношения со всеми местными бизнесменами, депутатами Законодательного собрания и политиками. Главным антагонистом Овсянникова и его команды в городском парламенте все последние годы была группа депутата и героя Крымской весны Алексея Чалого.

Депутат Чалый, как утверждают эксперты в Севастополе, на днях заявил о своем желании выдвинуться кандидатом в депутаты Законодательного собрания по округу № 8, чем нарушил ранее достигнутые договоренности и с московскими, и с севастопольскими функционерами "Единой России". Сам Алексей Чалый объяснял свое неожиданное выдвижение некими "серьезными обстоятельствами", суть их он обещал раскрыть на следующей неделе в ходе пресс-конференции.

Вполне возможно, что отставка Овсянникова послужит поводом для Чалого выйти из избирательной кампании, чего, собственно, раньше хотели и в "ЕР": к партийным спискам во избежание публичных конфликтов не подпустили ни людей экс-губернатора, ни людей из команды Чалого.

демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева(2019)|Фото: Михаил Паутов, X69, www.youtube.com/channel/UCPu4Kle8cK4OHCK9QAQ1A0A

Накануне.RU рассказывало о возможности осенних отставок для руководителей ряда регионов страны.

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Путин уволил губернатора Севастополя по "собственному желанию", на смену прислали Развожаева

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Теги: Дмитрий Овсянников, Михаил Развожаев, Алексей Чалый, ОНФ, отставки, выборы



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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2019 16:30 Мск Михаил Развозжаев отправил в отставку правительство Севастополя
Ранее 12.07.2019 13:14 Мск Антикризисный менеджер или самый временный из всех врио? Зачем Развожаев появился в Севастополе
Ранее 12.07.2019 08:49 Мск "С отставкой Овсянникова опоздали минимум на год". Эксперты обсуждают уход губернатора Севастополя

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