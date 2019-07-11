02 Августа 2020
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Общество В России
Москва (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили повысить налоговые вычеты на детей

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект о повышении налогового вычета за рождение детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Размер минимального вычета на первого ребенка в инициативе депутатов повышен с 1,4 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Максимальная сумма увеличивается с 6 тыс. руб. в случае, если ребенок имеет инвалидность до 8 тыс. руб.

Также предлагается повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 000 руб. до 400 000 руб., при превышении которой налоговый вычет не применяется.

Объем предоставляемых налоговых вычетов нуждающимся семьям с детьми в 2020 г. может составить более 30,68 млрд руб., отмечают депутаты. "За прошедшие пять лет реальная инфляция и повышение цен на товары и услуги составили более 90%, по некоторым услугам и товарам почти в 1,5 раза. Законопроектом предлагается повысить уровень государственной поддержки семьям с детьми за счет увеличения размеров налогового вычета в вышеуказанных размерах", - говорится в пояснениях.

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В Госдуме предложили повысить налоговые вычеты на детей

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Теги: налоговый вычет, Госдума, Геннадий Зюганов



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