02 Августа 2020
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Балканский рубеж (2019) | Фото: agitblog.ru

"Балканский рубеж" обошел "Т-34" и "Коридор бессмертия" в народном голосовании "Ночи кино"

Сегодня закончилось народное голосование за фильмы, которые будут показаны в рамках "Ночи кино" 24 августа в России, больше всех голосов набрала лента "Балканский рубеж". Фильм рассказывает об американской агрессии против Югославии в 1999 году, "Рубеж" обошел такие российские новинки как "Домовой", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Т-34", "Непрощенный", "Громкая связь", "Миллиард", "Без меня" и другие. Голосование организовали Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ, оно проходило на сайте ТАСС, передает корреспондент Накануне.RU.
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Военная драма "Балканский рубеж", снятая совместно с сербами, в первую неделю проката стала лидером кассовых сборов в России. Сюжет фильма основан на реальном событии – захвате аэропорта Слатина близ Приштины нашими спецназовцами. Он нашел путь к сердцам зрителей, хотя историки и эксперты не слишком высоко оценили попытки создателей фильма "отыграть" на патриотизме там, где мы сдались и отступили по вине президента Бориса Ельцина.

Напомним, что в четвертый раз в России стартует акция "Ночь кино", культурное событие пройдет по всем регионам, за популярные отечественные фильмы, которые будут показаны во время акции, можно было проголосовать с 27 июня. По итогу "Балканский рубеж" собрал более 8 тысяч голосов, за ним с 6 тысячами идет комедия "Домовой". Популярный военный исторический боевик "Т-34", показанный в новогодние праздники, не попал в топ-3, но занял почетное четвертое место. "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым, основанный на реальной истории мести авиадиспетчеру отца семейства, чьи дети и жена погибли во время авиакатастрофы, занял пятое место. На шестом месте веселая адаптация итальянской комедии "Идеальные незнакомцы" от Квартета И: "Громкая связь" уверенно сохраняет популярность не только среди поклонников комедийной четверки, авторов трилогии "О чем говорят мужчины" . "Гоголь. Страшная месть" не вошел в десятку лучших фильмов, по мнению зрителей, но обошел патриотическо-историческое кино "Коридор бессмертия", фильм-катастрофа "Спасти Ленинград" заняла 15 позицию. "Крымский мост. Сделано с любовью" Тиграна Кеасаяна, снятый по сценарию редактора RT Маргариты Симоньян, не вошел даже в двадцатку лучших, он занял 22 место в рейтинге народной любви.

Год назад акцию "Ночь кино" по всей России посетили 787 тысяч человек, организаторы надеются, что число участников в 2019 году вырастет.

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"Балканский рубеж" обошел "Т-34" и "Коридор бессмертия" в народном голосовании "Ночи кино"

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Теги: балканский рубеж, всемирная акция ночь кино, фильмы, голосование, рейтинги, гоголь, полицейский с рублевки, громкая связь, спасти ленинград, крымский мост



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