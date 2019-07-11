В Челябинске суд ограничил владельцу "Речелстроя" срок ознакомления с материалами уголовного дела

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление районного суда, которым владельцу компании "Речелстрой", депутату гордумы Андрею Пязоку и его защитнику ограничен срок ознакомления с материалами уголовного дела по 14 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

"Постановление суда первой инстанции обжаловал адвокат, просил его отменить", - добавили в пресс-службе.

Андрею Пязоку предъявлено обвинение в причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Он был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

За 2018 год Пязок задекларировал доход в размере 5,9 млн руб., еще 5,3 млн руб. заработала его супруга. В собственности у депутата жилой дом, земельный участок, две квартиры и Москвич М 2140. У супруги собственности больше – девять квартир, три нежилых помещения и Лэнд Ровер Рэндж Ровер.

В настоящий момент в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается заявления кредитора Михаила Деля о признании Андрея Пязока банкротом.