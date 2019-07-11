Независимые кандидаты ФБК используют все: «аренду» инвалидов, подкуп массовки

Из сообщения telegram-канала «Выпускайте Кракена!» стало известно, что на пикете, организованном в поддержку Любови Соболь, собраны, в основном, люди, преследующие корыстные цели. Сторонников кандидата в Мосгордуму среди них нет.

Как видно из скриншота, сделанного в чате «команды Соболь», один из участников, Полянский Константин, предлагает свою родственницу с инвалидностью 1-ой группы «сдать в аренду» на три часа, только просит для нее дождевик большого размера и плакат.

Кандидаты от «ФБК» уже не первый раз устраивают митинги и приглашают горожан принять в них участие за денежное вознаграждение, сообщают СМИ. Так, стало известно, что кандидат по 45 избирательному округу столицы Илья Яшин заплатил всем участникам митинга 10 июля у здания столичного избиркома по 500 рублей. А ведь за несколько дней до этого он заявлял, что все деньги у него закончились, и даже нечем оплатить труд сотрудников его штаба, собиравших подписи в его поддержку. Яшин просил помощи у сочувствующих, чтобы покрыть все издержки предвыборной кампании. Но, как сообщил источник в штабе, митинг Яшин оплатил из личного кармана.

Либералы не только платят деньги массовке, но и используют старых и больных людей с инвалидностью для пикетов перед зданием Мосгоризбиркома. Такие действия сложно оценивать как-то иначе, нежели как давление на Московскую избирательную комиссию.