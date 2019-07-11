02 Августа 2020
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Митинги в Хабаровске бьют рекорды

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Политика Москва
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Независимые кандидаты ФБК используют все: «аренду» инвалидов, подкуп массовки

Из сообщения telegram-канала «Выпускайте Кракена!» стало известно, что на пикете, организованном в поддержку Любови Соболь, собраны, в основном, люди, преследующие корыстные цели. Сторонников кандидата в Мосгордуму среди них нет.

Как видно из скриншота, сделанного в чате «команды Соболь», один из участников, Полянский Константин, предлагает свою родственницу с инвалидностью 1-ой группы «сдать в аренду» на три часа, только просит для нее дождевик большого размера и плакат.

скриншот, соцсети, любовь соболь(2019)|Фото:скан, соцсети

Кандидаты от «ФБК» уже не первый раз устраивают митинги и приглашают горожан принять в них участие за денежное вознаграждение, сообщают СМИ. Так, стало известно, что кандидат по 45 избирательному округу столицы Илья Яшин заплатил всем участникам митинга 10 июля у здания столичного избиркома по 500 рублей. А ведь за несколько дней до этого он заявлял, что все деньги у него закончились, и даже нечем оплатить труд сотрудников его штаба, собиравших подписи в его поддержку. Яшин просил помощи у сочувствующих, чтобы покрыть все издержки предвыборной кампании. Но, как сообщил источник в штабе, митинг Яшин оплатил из личного кармана.

Либералы не только платят деньги массовке, но и используют старых и больных людей с инвалидностью для пикетов перед зданием Мосгоризбиркома. Такие действия сложно оценивать как-то иначе, нежели как давление на Московскую избирательную комиссию.

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Независимые кандидаты ФБК используют все: «аренду» инвалидов, подкуп массовки

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Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, илья яшин, митинги



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