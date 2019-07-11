02 Августа 2020
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Общество В России
Полина Гагарина (2017) | Фото:instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина возмутилась эйджизмом российских мужчин: "Одержимы молодой красотой"

Российская певица, занявшая второе место на "Евровидении-2015", Полина Гагарина раскритиковала российских мужчин за эйджизм в отношении прекрасного пола. По мнению звезды, наши соотечественники создали культ молодости среди женщин, а те с возрастом начинают страдать и идут на самые безумные ухищрения, лишь бы только не принимать свои годы.

"Хочу поговорить о возрасте, о женском возрасте и о том, как его ощущают сами женщины и как к нему относятся мужчины и наше общество. Именно в этой поездке (в Париж – прим. ред.) я сильно ощутила разницу в отношении к возрасту у нас и в Европе и поняла, что между нами пропасть. Мне стало немного завидно. А если честно, сильно завидно. У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости. Филеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы. А всё почему? Потому что наше общество и, главным образом, мужчины, помешаны и одержимы молодой красотой, они критикуют или не замечают красоту других возрастов", - пишет 32-летняя Гагарина в Instagram.

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Певица считает, что самореализация в работе, семье и карьере, конечно, помогут россиянке чувствовать себя полноценно. Но если этого нет – нет и уверенности в себе. "В Париже совсем другая ситуация. В 35 женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью. На них заглядываются мужчины и провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щёк, они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди", - восхищается Полина.

"Мне очень обидно, что в нашей стране есть стереотип возраста. И мы живем с ощущением того, что это нормально. Старение неизбежно, таблетку молодости не изобрели и очень хочется, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя. Чтобы наши мужчины научились видеть нашу красоту в любом возрасте, а мы научились по-настоящему любить и ценить себя, быть уверенными в себе, научились ухаживать за собой в первую очередь изнутри! Не вдохновляйтесь сомнительными стандартами, которые нам диктуют мужчины, меняющие жён как перчатки на более юных особ", - призывает артистка.

В комментариях к ее посту девушки начали делать комплименты друг другу и, естественно, самой Полине. А Максим Галкин и вовсе предложил дать мастер-класс, вероятно, намекнув на тот факт, что его супруге 70 лет и она является молодой матерью.

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Полина Гагарина возмутилась эйджизмом российских мужчин: "Одержимы молодой красотой"

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Теги: полина гагарина, эйджизм, мужчины, возраст, красота, дискриминация



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