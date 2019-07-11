02 Августа 2020
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Образование Курганская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане назвали лучшие детские сады

В Кургане и области стали известны результаты проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

Среди лидеров списка - интернаты и спецшколы, там оценка составила 99 баллов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Практически все учреждения получили оценку 89 баллов из 100 возможных. Что касается курганских детских садов, то лучшими признаны №115, №37, №122, а также Бариновский и Самохваловский детские сады в области.

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В Кургане назвали лучшие детские сады

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Теги: Детские сады, независимая оценка, качество услуг, Курган, Зауралье



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