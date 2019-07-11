02 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
сквер памяти погибших при взрыве дома в Магнитогорске, вандалы, (2019) | Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве дома

В Магнитогорске вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве дома. Администрация города намерена обратиться в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел сегодня ночью или ранним утром.

"Вандалы испортили две лавочки – налили отработанное масло, испачкали экскрементами. Кроме того, хулиганы изрисовали краской фасад здания, где располагается клуб "Рубеж", и полосу препятствий", - рассказал начальник управления капитального строительства и благоустройства городской администрации Александр Печкарев.

сквер памяти погибших при взрыве дома в Магнитогорске, вандалы,(2019)|Фото: администрация Магнитогорска

Территория находится под видеонаблюдением. Сейчас мэрия готовит заявление в полицию, чтобы найти и наказать вандалов.

Когда рабочие выгружали новые скамейки, чтобы установить их на место испорченных, нетерпеливый водитель объехал грузовой автомобиль по газону и новой тротуарной плитке. Кроме того, жители жалуются на рекламу, которой бизнесмены обклеивают опоры освещения, установленные возле пострадавшего дома.

сквер памяти погибших при взрыве дома в Магнитогорске, вандалы,(2019)|Фото: администрация Магнитогорска

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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В Магнитогорске вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве дома

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, сквер, вандалы,



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